Paolantoni, nel mostrare la strada, dichiara di "vedere" le gondole, ma uno dei passeggeri lo riprende. Il simpatico siparietto, però, vede protagonista un altro volto noto della comicità partenopea: Maurizio Casagrande. Il video è diventato subito virale facendo registrare un boom di like e commenti.

"Il mio viaggio a Venezia parte I". Questo è il post che accompagna un nuovo video pubblicato sui social da Francesco Paolantoni. il comico napoletano informa i followers di questo viaggio, mentre si trova in autostrada con altre persone.

Paolantoni in viaggio per Venezia: "vede" le gondole in Autostrada - VIDEO