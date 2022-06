Paolantoni parla delle vacanze estive: fan impazziti sui social - VIDEO

Nuovo video social per Francesco Paolantoni che parla delle vacanze estive. In particolare, il comico napoletano, iscena una sorta di programmazione delle vacanze ad agosto per la quali cerca - contemporanaemente - un hotel sul mare, in pineta e al centro città. Un video molto divertente alla fine del quale il comico solidarizza con gli agenti di viaggio che - proprio in questo periodo - raccolgono i desideri dei vacanzieri, spesso un po' troppo "confusi". Tanti i commenti al video diventato virale in poche ore.