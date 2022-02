Paolantoni alle prese con il telecomando che "fa i dispetti": le divertenti immagini

Nuovo video sui social per Francesco Paolantoni che, in poche ore, è diventato virale. Il comico partenopeo, fermo per una triplice frattura, è alle prese con il telecomando che - a sua detta - gli fa i dispetti, spostandosi da dove viene sistemato.

Le immagini sono esilaranti, con Paolantoni che sa sempre come strappare un sorriso, anche un momento non facile. Paolantoni, in tv accanto a De Martino e Biagio Izzo, infatti, è fermo ai box dopo un grave infortunio che lo costringerà a circa un mese di riposo.