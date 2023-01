"Vengo?". "Vieni vieni". E in effetti Paolantoni non si fa pregare e fa un po' di metri in direzione di una (probabile) costumista di Tale e Quale Show. Peccato che lo faccia praticamente senza pantaloni.

È l'ultimo video-gag del comico partenopeo, immortalato mentre si trova nel backstage della popolare trasmissione Rai cui partecipa in coppia con Cirilli.