Paolantoni su Briatore: "Ma il ragazzo che ne sa? La pizza è filosofia" - VIDEO

"La pizza è filosofia e può costare anche 4,5 e 6 euro". Con queste parole Francesco Paolantoni commenta la questione "Briatore-pizza" che in questi giorni sta infiammando tv, giornali e social. Il comico - attraverso anche le parole del suo personaggio Ciro - dice la sua e non risparmia critiche all'imprenditore piemontese. Il video è molto divertente e in poche ore ha fatto registrare un boom di like e commenti, diventando virale.