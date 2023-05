Il "pegno" pagato dall'attore per la vittoria del Napoli in Campionato

Vedere per credere. Su via Partenope si aggira un uomo nudo. E' Francesco Paolantoni che percorre il Lungomare di Napoli con solo una pentola che copre le parti più intime. E' il pegno 2pagato" dall'attore per la vittoria dello Scudetto del Napoli. La reazione delle persone è incredula. Il video è stato pubblicato da un utente di Facebook.