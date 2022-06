Paolantoni e la morte di Garibaldi: "Chill aveva murì primm, ma vabbè"

Nuovo video social per Francesco Paolantoni. Ieri, in occasione della Festa della Repubblica, il comico partenopeo ha avuto anche un "pensiero" per Giuseppe Garibaldi. Paolantoni spiega ai suoi followers che il 2 giugno ricorre anche la morte del generale che è diventata una vera e propria "festa". Il video è molto divertente, ma mette l'accento anche su quello che è stato il processo di unificazione dell'Italia, tema - da sempre - di grande dibattito.