Come si pronuncia l'organo maschile? La lezione di Paolantoni - VIDEO

Francesco Paolantoni dà lezioni di dizione ai suoi fan sui social. Il comico partenopeo, in un nuovo video, parla dell'importanza dell'accento e come questo - fissato sulla stessa parola - possa dare significati diversi a seconda della pronuncia. In particolare, Paolantoni si è soffermato sulla pronuncia dell'organo genitale maschile e sul plurale di "pena", intesa ad esempio come una multa. Il video è molto divertente e in poche ore è diventato virale. Tanti i messaggi dei followers che tributano sempre tanti complimenti a Paolantoni.