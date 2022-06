Paolantoni "scambia" Ischia per l'Isola dei Famosi: "Meno male, là se fa' 'a famme" - VIDEO

Nuovo esilarante video, sui social, per Francesco Paolantoni. Il comico partenopeo - in sostanza - "scambia" Ischia per l'Isola dei Famosi. Una gag molto divertente che si chiude con Paolantoni che dice: "Meno male, là se fa' 'a famme". Il video è diventato subito virale, raccogliendo decine di like e commenti. Il popolo social, infatti, sembra apprezzare sempre di più i contenuti di Paolantoni. Anna Rita, ad esempio, scrive: "Grande....menomale che ci sei a farmi ridere". O, ancora, c'è il commento di Filippo: "Grande Francesco. Mitico anche nelle cose più semplici".