Paolantoni in difesa dei disabili: "Per loro non è facile vivere a Napoli. Ma come fanno?"

Francesco Paolantoni, fermo per un grave infortunio, parla dei disabili e delle difficoltà di vivere in una città come Napoli. Il comico, in un video social spiega: "Ho imparato a guidare la sedia a rotelle, ho imparato a portare le stampelle che è una cosa complicatissima. Tutto questo è complicatissimo. E a me è temporenao. Ma i disabili veri come fanno? Per esempio, circolare con la sedia a rotelle a Napoli è complicatissimo, ci si accappotta subito. Tutta la mia stima e l'ammirazione per chi affronta questi ed altri problemi".

Poi, il comico punta il dito contro chi non rende la vita dei disabili più semplice: "Tutti gli abili che avrebbero la possibilità di far fare ai disabili una vita da abili, ma che abili sono? Non sono più disabili loro che i disabili stessi? No, per dire.".