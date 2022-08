Paolantoni si addormenta in macchina: fan scatenati sui social - VIDEO

Nuovo video social per Francesco Paolantoni che si addormente durante il viaggio in macchina. Accanto a lui, alla guida, c'è un altro comico: Antonio D'Ausilio. Il video si apre con D'Ausilio che racconta di non vedere da tanto tempo Paolantoni e che non vede l'ora di chiacchierare con lui, ma spostando l'inquadratura mostra lo stesso Paolantoni che russa. IL video è molto divertente e in poco tempo è diventato subito virale.