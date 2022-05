De Martino "badante" di Paolantoni: "È uno sfaticato" - VIDEO

Nuovo esilarante video sul profilo social di Francesco Paolantoni. Le immagini mostrano il comico in carrozzina - per l'infortunio che già lo sta accompagnando da qualche mese - spinto da un "badante" d'eccezione: Stefano De Martino. Tuttavia, Paolantoni sembra non essere "contento" del servizio offerto da Stefano al quale ad un certo punto dice: "E' uno sfaticato".

Il video è molto divertente e in poco è diventato virale con decine di commenti e condivisioni.