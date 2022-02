Paolantoni in tv nonostante la frattura: ecco perché e come sta davvero – VIDEO

Fan preoccupati per il grave infortunio che ha colpito Francesco Paolantoni. Il comico napoletano, sui social, ha spiegato di essere stato ricoverato al CTO di Napoli per aver riportato la frattura di tibia, perone e malleolo. Dall’annuncio, sono stati tanti i messaggi di vicinanza recapitati a Paolantoni che per questa frattura scomposta sarà costretto a portare un gesso alla gamba.

In tv nonostante il grave infortunio

Ieri sera, però, è comparso in video accanto a Stefano De Martino e Biagio Izzo per la seconda puntata della nuova stagione di “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai 2. In tanti si sono chiesti come fosse possibile, visto il grave infortunio, ma a chirire tutto ci ha pensato lo stesso Paolantoni in un altro video.

“Voglio rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata. Il programma è registrato. Se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa rotte? Eh no, è tutto già registrato”, ha spiegato.