Paolantoni cerca casa: "Ho girato tutta Napoli. Qui vorrei rimanere"

Francesco Paolantoni cerca casa e chiede aiuto ai suoi fan. IL comico partenopeo, in un video social, ha ringraziato quanti lo stanno aiutando in questi giorni, spiegando che lui - dopo aver abitato in diverse zone di Napoli - vorrebbe rimanere al Vomero.

Ma come dev'essere questa casa? Il comico, in un video precedente, ha dato tutte le indicazioni. Il comico cerca una casa in affitto di circa 150-160 mq, con terrazzo.