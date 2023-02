Paolantoni canta "Brividi": l'imitazione di Mahmood e Blanco fa il giro dei social - VIDEO

Francesco Paolantoni torna a cantare di "Brividi" di Mahmood e Blanco. Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023 la coppia è tornata sul palco dell'Ariston ad una anno dalla vittoria. Sui social, proprio mentre si stavano esibendo, è comparso un video di Paolantoni che - spalle alla tv - intona il ritornello del brano.

Non è la prima volta, come detto, che il comico canta il successo di Mahmood e Blanco. Lo scorso ottobre, infatti, a "Tale e Quale Show" Paolantoni in coppia con Cirilli vestì proprio i panni del duo. Il video di ieri sera è diventato subito virale e tanti sono stati i commenti degli utenti divertiti.