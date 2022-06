Paolantoni bloccato in treno senza aria condizionata: "Sopprimetemi" - VIDEO

Nuovo video per Francesco Paolantoni sui social. Il comico napoletano, questa volta, è in treno per raggiungere Milano, ma il viaggio è tutt'altro che comodo. Il caldo afoso, infatti, ha raggiunto anche lui che si ritrova nel vagone del treno - bloccato sotto la galleria - senza aria condizionata.

Paolantoni ai suoi followers dice: "Spprimetemi". Il video è molto divertente e in poche ore ha fatto registrare un boom di like, condivisioni e commenti. Ma perché Paolantoni va a Milano? IL comico, insieme a Biagio Izzo, sarà ospite di Nek nel programma “Dalla strada al palco”, in onda su Rai Due - questa sera - alle ore 21,25.