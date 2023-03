Paola Saulino senza freni: la promessa hot fa impazzire i tifosi del Napoli

Dal referendum alla Champions League, le promesse di Paola Saulino sono sempre hot e sono state sempre mantenute. La sexy influencer super tifosa del Napoli e accanita sostenitrice della squadra partenopea si impegna a fare un gesto sorprendente per i napoletani se il club crea la storia il prossimo giugno.

Paola Saulino si è impegnata a spendere migliaia di euro in un tour in autobus nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli vincerà la Champions League. Festeggerà, quindi, facendo un giro della città in autobus scoperto nuda se la sua squadra del cuore alzerà il famoso trofeo.

“Prometto a tutti i napoletani – rivela Paola Saulino - che festeggerò insieme a loro per le strade della nostra amata Napoli. Tutti insieme per omaggiare il calcio e i calciatori. È qualcosa che posso fare ed è qualcosa che posso permettermi. Onestamente non credo che noleggiare un autobus sia la cosa più costosa al mondo. Ho amici che li noleggiano e quindi penso sia una cosa che sicuramente realizzerò”.

Il Napoli ha già battuto il Liverpool 4-1, a settembre, e ha raggiunto la fase a eliminazione diretta. Ha battuto il Francoforte in trasferta per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale. Paola crede che i ragazzi della capolista della serie A possano raggiungere l'immortalità calcistica. Se si continua di questo passo significherebbe consolidare il Napoli tra i club più importanti e competitivi del mondo dopo anni di sofferenza calcistica. “Il Napoli se lo merita e ne ha bisogno”. Conclude Paola.

L’appuntamento quindi è a giugno per vedere realizzata la promessa di Paola Saulino. Un regalo speciale per tutti i partenopei. Intanto si prepara per sabato prossimo invitata allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per assistere e commentare la partita Napoli Atalanta. Un ritorno, dopo 15 anni di assenza. Una fortissima emozione per Paola Saulino, un grande ritorno per incontrare i tantissimi tifosi ai quali dà appuntamento sabato 11 marzo per un saluto emozionante e caloroso e un abbraccio metaforico tra 60.000 compaesani.