Paola Saulino mantiene la promessa: "senza veli" alla festa Scudetto

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Come si dice detto fatto. Paola Saulino puntuale al suo appuntamento è arrivata senza vistiti, in body painting, davanti allo Stadio Maradona per festeggiare la vittoria dello scudetto del suo Napoli. Lo spettacolo è stato molto apprezzato dai tifosi, uomini e donne, che insieme a Paola “senza veli” hanno intonato cori e sfilato lungo la strada. Paola ha ballato e cantato con i tifosi scortata da i supporter con il corpo dipinto di azzurro e celeste, i colori della squadra partenopea.

“Quello che ho fatto – dichiara Paola Saulino - è un gioco iconografico che unisce il sacro e il profano. E questo antropologicamente mi rispecchia molto, sono Santa e Peccaminosa. Sono Audace ma Donna, sono Femmina, e in quanto tale, materna, accogliente, madonnifera, sono luogo di energie, le più vicine alla natura dalla rabbia e la vendetta, al desiderio di vita e anche di dare vita. Sono tutto questo, un po’ come la mia Napoli, piena di dicotomie e contraddizioni”.

Acclamata e riconosciuta Paola è piaciuta molto ai tantissimi tifosi arrivati per festeggiare, dopo 33 anni, la vincita dello scudetto. Un momento per gioire e godere insieme ai suoi compaesani per una data storica così importante per il club e per la città.

“Ho lavorato molto per questo progetto – continua la Saulino - artisticamente il riferimento alla sacralità, e al rimando iconografico della Santa con l’aureola mi aiuta a didascalizzare la purezza, o meglio ancora la dignità che sottende a un corpo nudo. E non che Napoli o me medesima avessimo bisogno di essere rivalutate, ma un gesto artistico può aiutare a raccontare innanzitutto che l’arte è costruita, e ci tengo

moltissimo a sottolinearlo, tutto ciò che faccio non è improvvisato, anche se ad alcuni può apparire pruriginoso” “Comunque Sempre Forza Napoli” conclude Paola Saulino