"Mettilo Dentro": calcio, fantacalcio e momenti sexy nel nuovo format di Paola Saulino

"Il Mettilo Dentro è un format che vuole andare a scardinare l’immaginario della "donna bona" in prestito alle trasmissioni sportive per fini di audience, con una messinscena a tratti comica, a tratti giornalistica, e a tratti esasperatamente sexy". È così che Paola Saulino definisce la sua nuova creazione web da più di 50mila visualizzazioni.

"Un modo per schernire il trattamento della donna in contesti tipicamente maschili, utilizzando lo stesso processo in maniera teatrale, ma non risparmiandosi sulla competenza calcistica. I consigli per la formazione del fantacalcio della @lamaestrapaolina sono reali, ponderati e pronti prima di ogni turno di campionato", spiega il team di Paola Saulino.

“Ciò che faccio non è tipicamente categorizzabile in una porzione di competenza artistica – racconta Paola Saulino – per cui ho ritenuto strategico sfruttare un main topic italiano, come quello del calcio, ed unirlo ad una modalità di comunicazione erotica e divertente che appartiene al mio personaggio. Così è nato “Mettilo Dentro”. Io ho sempre seguito il calcio, sono una tifosa, è un argomento che comunque seguirei a prescindere, non sono una giornalista, sono una performer, ma gioco al fantacalcio come molti ragazzi”.

Grande successo, poi, per le originali sigle, momenti ludico-musicali che si trovano all’interno della puntata. "Ognuno fa e ascolta ciò che vuole, la maetra Paolina è una creator, parla di calcio ma offre momenti di performance attraverso i suoi social, anche attraverso le sigle. Parte da alcune canzoni famose e le ripensa e reinventa a suo modo, con allusioni e piccoli colpi di scena che destano riso e curiosità, la gente si diverte e la Saulino dà spazio ai suoi scleri creativi – spiega il team di Paola Saulino – Ci sono diversi livelli comunicativi nel Mettilo Dentro e un po' come in ogni cosa: c’è chi è realmente interessato al calcio e al fantacalcio, chi vuole vedere solo la sigla e vuole ridere o chi vuole vedere soltanto la scollatura, le gambe o il trucco".

“Devo molto al Mettilo Dentro – conclude Paola Saulino – ho imparato e sto imparando molto, perché col tempo mi sono “ingrandita” e migliorata, e gestisco un piccolo team tutta da sola. Ho imparato ad essere leader di un gruppo perché il Mettilo è un mio figlio, sono io a tenere sempre il timone, sono io che indico e guido, e motivo. Questa mia idea di comunicazione applicata al calcio è unica, e abbiamo bisogno di novità. Per il resto ho imparato molto di calcio, inevitabilmente studiando sempre, migliori tantissimo e mi sto rendendo pronta per qualcosa di più importante, così quando l’opportunità busserà alla mia porta io mi farò trovare pronta e preparata”.