Il panuozzo orginale di Gragnano arriva al Vomero: nuova apertura per Mascolo

Ha aperto al Vomero un punto vendita di Mascolo, la storica famiglia che dal 1963 prepara il classico panuozzo di Gragnano. Il nuovo ristorante si trova nella centrale via Merliani, 30, ed è attrezzato per il Take Away, il Delivery e il Drive.

Il panuozzo non è solo una pietanza, ma è un vero e proprio brand creato dalla famiglia Mascolo. Il suo successo ha varcato i confini non solo regionali, ma anche nazionali. Ed è proprio per questo che la famiglia Mascolo ha esteso la propria attività con altri punti vendita. Il menù è ricco. Si va dal panuozzo - in versione “mezzo” o intero - classico di Gragnano a quello Special; ma c'è anche il Tommaso, il Delicato, il Mitico e il Capri, senza dimenticare il Vegetariano.