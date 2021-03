Ecco "Mergellina", il panino al sapore di taralli e birra

Alessandro Conte e Francesco Trombetta, cuochi e proprietari de L’Oca nera Burger Station, aprono a Chiaia una nuova stazione di street food con delivery e asporto e lanciano il panino alla birra e taralli.

Panino alla birra e taralli

Battezzato - ovviamente -"Mergellina" - il panino alla birra e tarlli è composto da un bun artigianale, con sugna e pepe nell'impasto, maionese preparata con una riduzione di birra chiara doppio malto, salsiccia di maialino nero, provola impanata con mandorle e funghi spadellati. “Un panino del ricordo e un omaggio a Napoli che rimanda ai chioschetti di Mergellina, dove si andava a comprare birra e taralli da gustare in compagnia guardando il mare”- spiegano Alessandro Conte e Francesco Trombetta, consolidata coppia del food.

Nel 2018 Alessandro e Francesco hanno preso in gestione la burger station di via Cilea, per poi approdare a Chiaia in via Carducci, dove sono veri e propri must-eat il “Donkey” con hamburger, cipolla caramellata, bacon e cheddar, il “Papen” con hamburger, mortadella, provola e crema di pistacchi di Bronte, e di diversi crostoni tra cui “Epic” con porchetta, provola e friarielli.

Alessandro è lo chef che inventa e realizza i panini e anche le salse, mentre Francesco si occupa dei fritti e delle panature, innovative e gustose, a base di ingredienti spesso segreti.

Dopo Mergellina sono annunciate altre novità, a partire da fine mese, con un panino dedicato al Piemonte, a base di hamburger di podolica, formaggio toma croccante, rucola, pomodorini e marmellata di bacon.