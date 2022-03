Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi: inaugurata la mostra - FOTO

La storia dell'uomo è scandita dalla lotta contro i virus. Lebbra, peste, sifilide, vaiolo, sono nomi che ancora oggi fanno paura. Proprio come Aids, Sars, Ebola e, oggi, Covid. Ogni volta l'umanità ha saputo reagire grazie alla medicina e, in particolare, ai vaccini. Questa battaglia per la vita è raccontata nella mostra "Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi", inaugurata nell'ex Ospedale della Pace in via dei Tribunali n. 227 alla presenza, tra gli altri, del direttore del Museo di Arti Sanitarie Gennaro Rispoli, del Governatore Vincenzo De Luca, del sindaco Gaetano Manfredi, del direttore dell'Asl Napoli 1 Centro, del presidente della Municipalità 4 Maria Caniglia

Particolarmente suggestivo il luogo scelto per la mostra e l'itinerario che comprende un focus sulla pratica vaccinale contro il vaiolo, risalente al 1796, e sulla scoperta della penicillina ad opera del napoletano Vincenzo Tiberio, precursore di Fleming: il nostro concittadino ben 35 anni prima di Fleming aveva pubblicato nella rivista 'Annali d'igiene sperimentale' i risultati della sua ricerca intitolata 'Sugli estratti di alcune muffe'. Tiberio, giovane studente di medicina, aveva collegato la presenza di muffe nel pozzo degli zii alla protezione di cui godeva la loro famiglia da malattie gastro-intestinali, notando che le medesime persone si ammalavano quando il pozzo veniva ripulito