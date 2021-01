Panchine poetiche: il contest per il 14 febbraio

Panchine poetiche è il contest lanciato dall'associazione culturale no profit "Poesie Metropolitane" con l'obiettivo di valorizzare la poesia inedita e gli autori emergenti e renderli protagonisti del cambiamento e della valorizzazione del territorio. Le poesie selezionate nell'ambito del contest, infatti, saranno riprodotte su alcune panchine insieme con dipinti, realizzati sempre da artisti emergenti. Le prime panchine poetiche a Napoli si sono viste lo scorso agosto, con la riqualificazione e la valorizzazione del Belvedere del Parco Viviani

Il Contest "Poesie Metropolitane in Love"

Saranno due le poesie ad essere scelte e riprodotte su due panchine: una a Napoli a Salvator Rosa (all'altezza del n. 70) e la seconda ad Ercolano. Il tema è l'amore: amore universale o per il mondo che ci circonda ma anche per una persona. La dead line per inviare l'elaborato è il prossimo 31 gennaio 2021 (ulteriori informazioni sul sito dell'associazione)