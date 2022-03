Panchina rossa al Frullone. Dono dell'artista del ferro forgiato Paolo Giampetraglia

Il direttore sanitario della Asl Napoli 1 Centro Maria Corvino ha inaugurato al Frullone la Panchina Rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, donata dall’artista del ferro forgiato a mano Paolo Giampetraglia.

"La ASL Napoli 1 Centro, che ha scelto di essere al fianco delle donne vittime di violenza ormai da anni, con percorso e sportello rosa sia presso l’ospedale San Paolo che presso l’Ospedale Pellegrini, ha fortemente voluto l'installazione di una sua panchina rossa – ha detto Maria Corvino – Noi ci siamo, ed anzi implementeremo sempre più la nostra azione di sostegno e assistenza. La panchina rossa che inauguriamo la dedichiamo in particolar modo a tutte le donne ucraine che in questo momento stanno dimostrando la loro immensa forza, una parte combattendo in prima fila in difesa della propria patria ed altre incamminandosi da sole con figli spesso molto piccoli per raggiungere i confini sfidando bombe ed azioni militari.