Panamar incontra salumeria Malinconico: il nuovo panino ha il sapore di salu

Panamar, il fast casual di Napoli di panini di mare, annuncia la sua ultima creazione in collaborazione con Salumeria Malinconico: un panino che mette insieme il gusto delle tartare di tonno e la spinta dei cicoli napoletani, per un'esperienza nuova e sorprendente che, ancora una volta, unisce il meglio della gastronomia classica con l'innovazione. Questo eccezionale panino sarà una Limited Edition del menu di Panamar, disponibile per pochi giorni, da lunedì 19 febbraio a giovedì 29 febbraio. Gli ingredienti di Sapore di Salu: Bun Classico, deliziosa Tartare di Tonno preparata con tonno di alta qualità, cremosa e delicata Ricotta di Fuscella ai Due Pepi, i Cicoli leggermente piastrati preparati con amore da Salumeria Malinconico e Pomodorini del Piennolo DOP per un tocco di dolcezza. “Siamo felici di presentare Sapore di Salu, il panino che unisce il nostro amore per il mare con una delle migliori specialità di Malinconico”, ha dichiarato lo Chef Vittorio Zigarelli, “una fusione di sapori unica e sorprendente, in cui terra e mare si innamorano!”. Sapore di Salu disponibile dal 19 al 29 febbraio, da Panamar. PANAMAR 081 1825 9536