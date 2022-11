Ecco il Pan di Napoli: l'alternativa al panettone tradizionale

Sarà presentato mercoledì 30 novembre alle ore 10.30 al Gran Caffè Gambrinus il Pan di Napoli, un prodotto da forno il cui acquisto contribuirà a finanziare la Ricerca. Sbarro Health Research Organization è da sempre impegnata in prima linea per la Ricerca Oncologica.

Quest’anno in occasione del Santo Natale, in collaborazione con i Fisiologi dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Medicina Sperimentale - e il Gran Caffè Gambrinus, SHRO ha realizzato il Pan di Napoli: un alimento artigianale che, nelle giuste quantità, possono consumare tutti. Alla presentazione interverranno il professor Antonio Giordano, Presidente SHRO, il professor Marcellino Monda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli mentre per il Gran Caffè Gambrinus interverranno gli imprenditori Antonio Sergio e Massimiliano Rosati.