Palazzo Sirignano diventa hotel di lusso con rooftop con piscina panoramica

Venduto all'asta nel 2018, al prezzo di 16,5 milioni di euro, Palazzo Caravita di Sirignano è uno dei più prestigiosi immobili di Napoli.

Appartenuto a Tirrenia di Navigazione S.p.A. che, trovandosi in procedura concorsuale liquidatoria, ha dovuto dismettere i propri gioielli, è nel portafogli immobiliare della famiglia di Nunzio e Anna Colella, detentori dei brand Gutteridge e Alcott, che lo trasformeranno in hotel a 5 stelle.

60 milioni di euro l'investimento previsto per i lavori ed è di queste ore la notizia di un partner d'eccezione: Rocco Forte Hotels.

Il palazzo

Circa 15,000mq di superficie lorda, di cui circa 7,000mq di superficie commerciale, sviluppata su quattro piani fuori terra, tre piani ammezzati, un piano seminterrato ed un’area esterna di circa 2,300mq Palazzo Sirignano sorge ai piedi della collina del Vomero, sulla riviera di Chiaia, prospiciente via Francesco Caracciolo, da cui è diviso dalla Villa Comunale dei Vanvitelli.

L'ingresso è da via del Rione Sirignano n. 2, l'affaccio è su un meraviglioso giardino, e dalle stanze poste ai piani alti si scorgono da un lato il Vomero dall'altro via Caracciolo e il Vesuvio sullo sfondo.

A pochi metri dalla nuova stazione della metropolitana, il Molo Beverello l’edificio ha mantenuto la sua conformazione originale, con uno sviluppo planimetrico ad “L” chiuso intorno allo spazio centrale della corte interna adibita a parcheggio e giardino piantumato da aiuole - come si legge nella relazione posta a base dell'asta. La struttura portante è in muratura. I solai sono in parte a volata ed in parte piana con laterizi armati; il tetto è piano e calpestabile, destinato a ospitare i macchinari degli impianti tecnologici.

Al di là delle descrizioni tecniche, Palazzo Caravita è meravigliosamente elegante, pregno del fascino che solo la grande storia può conferire attraverso i secoli. E' stato il primo edificio ad essere costruito lungo la Riviera di Chiaia: la prima pietra fu posata nel 1535. La ristrutturazione dell’edificio storico è stata affidata all’architetto Michele Bönan. L'hotel sarà dotato di 46 suite di ampie dimensioni, rooftop con piscina panoramica, 2 ristoranti, e una grande spa.

Rocco Forte

Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 14 alberghi e resort di lusso dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; Il Balmoral, Edimburgo; Brown's Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Hotel de Rome, Berlino; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo. Prossime aperture 2024: Rocco Forte House, Milano nel 2024; The Carlton, Milano e Costa Smeralda, Sardegna nel 2025; Palazzo Sirignano, Napoli nel 2027.