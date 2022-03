Parata di master chef e serata esclusiva: Palazzo Petrucci festeggia i 15 anni di attività

15 "master chef" a cucinare in contemporanea, uno per ogni anno di attività di Palazzo Petrucci, il ristorante nato da un'idea dell'imprenditore Edoardo Trotta e consacrato stella Michelin dai piatti dell'impareggiabile Lino Scarallo: sarà festa grande - ed esclusivissima - lunedì prossimo, 7 marzo, in via Posillipo 16/C.

La storia

Palazzo Petrucci nasce a Napoli, in piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del Centro Antico della città, nel 2007, per iniziativa di Edoardo Trotta, commercialista di successo con la passione per la ristorazione.

La prima sede del locale è nelle scuderie di Palazzo Petrucci, accanto alla chiesa di San Domenico Maggiore, da cui il nome.

A dirigere la cucina Trotta chiama un giovane chef: Lino Scarallo: èl’inizio di una storia e di un sodalizio che porta Palazzo Petrucci a conquistare numerosi riconoscimenti: in pochissimo tempo, nel dicembre 2008, la Guida Michelin assegna a Palazzo Petrucci la stella che viene ininterrottamente conservata grazie ad una cucina eccellente, sempre capace di sorprendere e conquistare.

Posillipo

Intuizione, genio, coraggio e capacità imprenditoriale nel gennaio 2016 portano Trotta a trasferire la sede del ristorante a via Posillipo 16/C, in uno straordinario palazzo affacciato sulla baia di Posillipo, poco distante dallo storico Palazzo Donn’Anna: è l’inizio di una nuova stagione che parte dal piano spiaggia, con la sistemazione del ristorante stellato.

Al primo piano viene inaugurata la sala eventi e banchetti. Tocca quindi al secondo piano con il Malandrino, lounge bar per gli aperitivi di benvenuto agli ospiti del ristorante sotto l'egida di Fabrizio Scudieri. Viene poi aperta la terrazza che ha funzionato anche come dehors del ristorante ma è, soprattutto, il luogo dei pop up a tema, come la formula Tapas & Pizza delle ultime due estati. Senza dimenticare che Palazzo Petrucci è anche pizzeria, per la guida di Davide Ruotolo, proprio in quella piazza San Domenico Maggiore da dove tutto è partito.

Il nuovo format Cucina Lievitata

La festa del compleanno sarà l'occasione per presentare il nuovo format "Cucina Lievitata", ospitato al secondo piano.

Ben due i forni al lavoro: elettrici professionali, a bocca aperta e statico, con porte, per il primo ristorante dedicato ai carboidrati d'autore.

Menu e piatti della prima uscita pubblica di Cucina Lievitata sono stati messi a punto da Lino Scarallo e Michele Leo che la coordinerà

La festa

“15 anni e Pasta. Anzi, oltre” è il tema della festa, all'insegna della grande cucina, che si svolgerà in tutti e tre i piani del locale e sulla terrazza. 15 gli chef che l'animeranno, con piatti espressi di pasta: "È proprio la pasta a rendere sostanziale l’identificazione di Palazzo Petrucci con Napoli e come ristorante di cucina partenopea - spiega Trotta - La tradizione del primo piatto che ha reso famosa la città di Napoli nel mondo ha qui conosciuto le evoluzioni che sono diventate veri e propri cult. A partire dai famosi paccheri in piedi con il ragù per continuare con gli spaghettoni con il centrifugato di friarielli, ricci e rafano o le candele con riduzione di genovese, tartare di dentice e fonduta di provola".

I master chef della festa

Ecco - in rigorose ordine alfabetico - i grandi chef (con le rispettive stelle) ospiti di Lino Scarallo nella cucina di Palazzo Petrucci: