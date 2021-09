Le meraviglie di mare dello chef stellato Pasquale Palamaro

Appartenente ad uno dei più affascinanti e lussuosi contesti alberghieri ischitani, il Regina Isabella di Lacco Ameno, Indaco è un ristorante fatto per sedurre gli occhi, per la suggestiva bellezza del panorama e l'eleganza della location, e quindi stregare il palato con piatti di mare dal gusto a dir poco unico, dove il sapore del pescato di eccellenza del nostro mare viene enfatizzato e valorizzato dall'estro creativo dello chef stellato Pasquale Palamaro.

Classe 1978, ischitano doc, Palamaro - che ama definirsi "prima di tutto artigiano del mare" - è stella Michelin dal 2013 e vanta collaborazioni con i più straordinari maestri dell'arte culinaria.

Brillante, determinato, di natura assai studioso e curioso, l'executive chef di Indaco ama le sperimentazioni tanto quanto il suo territorio. La sua storia, il suo percorso personale e la passione per il mare e la pesca hanno inevitabilmente fatto incentrare la sua cucina sulle materie che vengono dal mare: il pesce, certo, lavorato e presentato in modi sorprendenti, ma anche prodotti meno usuali come ad esempio le meduse, su cui sta lavorando.

Tra i prodotti più straordinari della cucina di Pasquale Palamaro ci sono indubbiamente i suoi "salumi di mare". Si tratta di salumi veri e propri, che hanno come materia prima non la carne ma il pescato: si va così dalla bresaola di tonno alla nduja di spigola, dal prosciutto di ricciola alla salamella dolcemare, ormai veri e propri classici richiestissimi dai gourmet , cui va ad aggiungersi il foie gras di fegato di merluzzo. I salumi di mare di Palamaro possono essere gustati non solo come antipasto all'Indaco ma anche, finita l'estate, a casa propria: possono infatti essere acquistati presso il "Marificio" creato da Palamaro meno di un anno fa, vero laboratorio di idee culinarie che prendono forma dai pesci più pregiati e ricercati del nostro mare.