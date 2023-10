Al mega - Paintball di Adventureland Park con lo sconto. Solo per i lettori di NapoliToday

Si trova a pochi chilometri da Napoli, a Cassino, Adventureland Park, uno dei più grandi ed attrezzati parchi per attività outdoor come rafting, tiro con l'arco, canoa e paintball all'insegna di divertimento e sicurezza, aperto tutti i giorni e h24. Per i lettori di NapoliToday che amano in particolare il paintball, tra i più divertenti, adrenalinici e coinvolgenti giochi da fare con gli amici, mettendosi alla prova in abilità pratiche e tattiche, c'è l'occasione di un imperdibile sconto: solo 12,50 euro invece di 18,00 per chi ha più di 12 anni e 8,50 euro per i minori di anni 12 invece di 12,50 euro.

Cosa comprende la tariffa

Nella tariffa è compreso l'ingresso al Paintball Camp con tutta l’attrezzatura tecnica per giocare, con la possibilità di usufruire di docce e spogliatoi.

Ogni partecipante dovrà indossare obbligatoriamente come protezioni: maschera, pettorina e guanti.

I giocatori sono dotati di un marcatore - ad aria compressa per gli adulti e a molla per i bambini - che spara palline di gelatina biodegradabili, atossiche ed ecocompatibili, riempite di vernice colorata.

Nella tariffa d'ingresso sono compresi ben 200 colpi per ciascun giocatore.

Quando la capsula impatta sull’avversario si rompe e rilascia la vernice colorata! La partita ha una durata di circa 2 ore e si svolge sotto la guida di esperti istruttori che definiranno obiettivi e regole del gioco.

Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 persone ciascuna. Il gruppo di giocatori deve quindi essere composto da almeno 6 persone.

Con i suoi 2mila mq il Campo Paintball di Adventureland consente di divertirsi in maniera straordinaria in un’ambientazione suggestiva.

Come acquistare l'ingresso al Paintball Camp con lo sconto

Per acquistare il biglietto con lo sconto CLICCA QUI

Attenzione: il Voucher va utilizzato entro 6 mesi dalla data di acquisto.

L’età minima per giocare al Paintball ad Adventureland Park di Cassino è di 8 anni compiuti.

Per partecipare all’esperienza è necessario effettuare la prenotazione contattando il parco al (+39) 3348220253 o scrivendo a info@adventureland.it e ricevere la conferma di avvenuta prenotazione.