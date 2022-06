A Napoli, per solidarietà, il primo Torneo di padel FCF 2022 Toyota Funari: in campo la Fondazione Cannavaro

Tutto pronto per la doppietta di solidarietà organizzata dalla Fondazione Cannavaro: il 23 e il 24 giugno il centro sportivo Azul Padel di Napoli ospiterà il “Primo Torneo di Padel FCF 2022 Toyota Funari”.

Chi sarà in campo

Protagonisti del torneo, con i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara, saranno Nicola Amoruso, Bernardo Corradi, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Pierluigi Pardo e Jimmy Ghione.

Il 23 giugno si terrà inoltre la “Charity Summer Night”: un gran galà di spettacolo, musica e divertimento che avrà luogo al Club Partenopeo di via Coroglio: allo sport e allo show si affiancherà una raccolta fondi a favore della Fondazione Santobono Pausilipon finalizzata all’umanizzazione del reparto di radiologia, per accogliere i più piccoli in luoghi più funzionali, allegri e colorati.

I founders della Fondazione con orgoglio dicono: "Siamo molto felici per aver dedicato un nuovo progetto sociale a beneficio dei bambini. Un obiettivo solidale che abbiamo sposato e che intendiamo raggiungere grazie al supporto dei nostri ospiti, amici, donatori storici e sponsor”. Davvero tanti, infatti, i protagonisti della scena imprenditoriale partenopea intervenuti a sostegno del progetto, dalla Toyota Funari - title sponsor della manifestazione sportiva e sponsor istituzionale a Kiton e alla Virgin Active che tiene in modo particolare alla nostra città dove ha aperto recentemente quello che viene definito "il più bel club d'Italia"