Gli ozi di Ercole diventano una serie social

Con gli Ozi di Ercole continua il gioco di rimandi tra reale e virtuale che caratterizza le attività del Parco Archeologico di Ercolano, trasformando ogni evento in un'esperienza unica.

Dopo il sold out per tutti i 10 incontri curati dal direttore artistico Gennaro Carillo, la kermesse fortemente voluta dal direttore del Parco Francesco Sirano diventa infatti una serie social: gli “Ozi di Ercole on line", in onda con appuntamenti settimanali sui canali ufficiali del Parco Archeologico di Ercolano. (https://www.facebook.com/parcoarcheologicodiercolano).

“La condivisione degli incontri sul web – spiega Sirano - è un’opportunità che permetterà di ampliare ulteriormente il nostro pubblico social e prepararci al meglio per il ciclo di Ozi del prossimo anno. Il successo ci conforta, infatti, nell'annunciare il secondo ciclo della rassegna".

Un bilancio estremamente positivo, che fa giustizia di troppi luoghi comuni sulla diseducazione del pubblico: il ciclo ha evidenziato infatti che la domanda di una proposta culturale alta e al tempo stesso fascinosa e non tediosa è fortissima: “Il successo del ciclo dimostra che si può arrischiare una proposta rigorosa, problematica e problematizzante, si possono mettere in discussione stereotipi o risalire alle origini della loro formazione, e insieme incontrare il favore del pubblico sempre molto partecipe e caloroso, mai passivo", aggiunge Carillo.

La prima puntata di novembre sarà on line mercoledì 2