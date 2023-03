Apre un nuovo ristorante a "otto metri sul livello del mare"

Sta per aprire "Otto metri sul livello del mare", il nuovo ristorante del Royal Continentale di via Partenope. Inaugurazione l'otto aprile in via Partenope.

"Comincia un viaggio che attraversa i sapori e le fragranze di ogni quota, dalle cime delle montagne agli abissi, ripensati ed esaltati mediante accostamenti insoliti e tecniche di preparazione inaspettate. Succede da otto s.l.m., il nuovo ristorante dell’Hotel Royal Continental dove lo chef Giorgio Palazzolo, di ritorno a Napoli dopo molti anni tra Milano, Barcellona e Amsterdam, parte dalle materie prime stagionali e dalle eccellenze del territorio e le contamina con tecniche e sapori provenienti dalle più disparate tradizioni culinarie. È così che i piatti di Otto s.l.m., presentati in base alla provenienza dell’ingrediente caratterizzante, diventano delle vere e proprie esplorazioni che ci sorprendono per originalità ed equilibrio tra ricerca e tradizione, lo stesso equilibrio con cui convivono onde del mare e vette di montagne. A completare la proposta dello chef, il corner dedicato ai crudi e la carta dei vini, che presenta una nutrita e accurata selezione di etichette campane, francesi e spagnole. La posizione della sala e i suoi cromatismi, materici in ogni dettaglio, ricordano che il mare è il valore di riferimento, l’ingrediente in comune e il tocco finale che rende Otto s.l.m. un’esperienza all’altezza del gusto", spiegano i gestori del nuovo ristorante sul lungomare.