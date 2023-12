Ostriche: tutto quello che non ti hanno mai detto svelato dall'erede di un'antica famiglia di ostricari napoletani

Un tempo rare e presenti esclusivamente sulle tavole più lussuose, oggi le ostriche sono decisamente più abbordabili, tanto che l'Italia è il secondo Paese per consumo in Europa anche se solo il 6° per produzione. Solo pochissimi però possono dire di conoscere davvero questo prodotto, al di là dei luoghi comuni.

Piatte o tonde

Innanzitutto bisogna distinguere tra ostriche concave o Creuse, più comuni, e ostriche piatte o Bèlon che sono le più pregiate.

Bisogna quindi considerare che le ostriche vengono "affinate": si tratta di un processo che può durare fino a 4 anni, con tecnica generalmente mista, costituita da un periodo in mare aperto, che consente di acquisire sapidità, e sosta in bacini per stemperare la salinità e conferire morbidezza al sapore.

Il valore delle ostriche aumenta in base alla durata dell'affinamento e anche al numero di ostriche per metroquadro nei bacini. Si classificano come fines se affinate per non meno di 1 mese in mare aperto con 20 ostriche per mq; spèciales, affinate per 2 mesi in mare aperto con 10 ostriche per mq; pousse, che restano dai 4 agli 8 mesi in mare aperto con 5 ostriche per mq.

Le più conosciute sono certamente le ostriche francesi che in base al colore delle carni si dividono in de claire, tendenti all'avorio, affinate in bacini di acqua dolce poco profondi e argillosi, e vert, affinate in bacini dove vive una caratteristica alga blu che conferisce alla carne una tipica colorazione tendente al verde.

Le ostriche italiane si fanno rispettare in tutto il mondo perché più generose - cioè più piene e più polpose. Tra le più pubblicizzate le ostriche di San Michele, dal Parco del Gargano in Puglia, con importanti sentori minerali; le ostriche di San Teodoro, dall'omonima laguna in Sardegna, dalla carne molto consistente; le ostriche Rosa di Scardovari, dal tipico colore del guscio, affinate a sospensione, di modo da poter dosare acqua e aria, affinate tra il Po e l'Adriatico.

Le ostriche napoletane

I napoletani veraci conoscono bene le ostriche della baia di Napoli, che vantano una tradizione antichissima che vede tra gli ultimi depositari il signor Giuseppe Del Ponte, "ostricaro fisico" la cui famiglia risale a quella dei primi ostricari e cantastorie dell’Ottocento napoletano. Ma l'amore tra i napoletani e le ostriche è molto più antico: fonti certe ne attestano il consumo almeno dal II secolo A.C. nel territorio del lago di Lucrino e lungo la costa di Baia.

Le ostriche napoletane hanno attraversato i secoli e sono arrivate alla corte dei Borbone: dopo averle assaporate il lungimirante re Ferdinando volle la nascita di appositi allevamenti controllati nel lago Fusaro e il Grand Restaurant del Fusaro divenne rapidamente tappa fissa dai viaggiatori del Grand Tour. Poi la crisi del Novecento portò all’abbandono progressivo degli allevamenti. A quella tradizione ultrasecolare si ricollega e intreccia la storia della famiglia Migliaccio che porta avanti la cultura dei prodotti ittici e dei mitili da 3 generazioni.

Migliaccio storie di mare

Claudia e Rossella Migliaccio, sono nipoti e figlie della famiglia che 50 anni fa ha fondato la Mare Sud Srl - Centro di Spedizione di Molluschi Bivalvi per la vendita all'ingrosso di prodotti ittici. Da settembre di quest'anno, grazie al progetto di start up Migliaccio storie di mare, hanno attivato assieme una linea commerciale di vendita al dettaglio on line di prodotti ittici accuratamente selezionati, lavorando molto di social. A loro abbiamo chiesto qualche segreto sulle ostriche

Ostriche: come sceglierle, aprirle, conservarle, cucinarle

Criteri per scegliere: "I criteri per scegliere le ostriche sono davvero semplici: prezzo e tracciabilità - spiega Claudia Migliaccio - Il prezzo deve essere considerato al pezzo, in quanto le ostriche scontano l’IVA al 22% e perciò, a cassa, sembrano molto costose. Bisogna quindi switchare il pensiero e considerare il prezzo al pezzo, che va dai 2,50€ ai 6€. Per quanto riguarda la tracciabilità, bisogna sempre assicurarsi che sulla cassetta sia presente l’etichetta di confezionamento con tutte le info e i riferimenti richiesti dalla normativa vigente: nome scientifico, provenienza, lotto etc…".

L'ostrica migliore: "Come mi ha insegnato a pensare l’AIOST (associazione di degustatori, ndr), non esiste una migliore ostrica, ma un miglior periodo per un'ostrica. Contrariamente a quanto si pensa, le ostriche sono migliori in inverno che in estate. I gusti però sono soggettivi.

In ogni caso, il mondo delle ostriche è tutto da scoprire più le studi più le mangi più ti appassioni e sei curioso di scoprire le differenze di gusto".

Consumo e conservazione: "Le ostriche restano in vita fino a quando non viene staccato il muscolo dalla conchiglia. Quindi, considerando che le famiglie meridionali sono numerose, contando almeno 2 pezzi a testa, il mio consiglio è di aprirle senza staccare il muscolo e lasciarle risposare in frigo, senza contatto con il ghiaccio. Poi, quando arriva il momento, sistemare ghiaccio tritato in un plateau e decorare con alghe, prendere le ostriche, staccare il muscolo, mettere sul ghiaccio e servirle. In questo modo saranno anche alla giusta temperatura, non troppo fredde.

Per aprire le conchiglie, vi dirò un piccolo segreto: esiste l’apri-ostrica, un gadget che noi vendiamo, che aiuta ad aprire le ostriche in tutta sicurezza. Diversamente, coltello e guanto d’acciaio.

Chiaramente non bisogna mai conservare le ostriche per troppo tempo: sono animali vivi, anche se resistenti. Quando si aprite una cassettina di ostriche, bisogna controllarne sempre la vitalità, la presenza di acqua e anche l'odore che emanano. Per questo è importante riferirsi alla pescheria/ supermercato di fiducia. Se non è possibile consumarle crude, il giorno dopo possono essere consumate cotte, ad esempio preparando un bel risotto alle ostriche.

Nella nostra famiglia abbiamo una tradizione: a Natale usiamo fare un pinzimonio con aglio prezzemolo ed olio. Apriamo le ostriche e a crudo mettiamo uno spicchio di burro sopra. Un minuto in forno per far sciogliere il burro dopodiché si versa il pinzimonio e cuocere per massimo 5 minuti al forno. Una delizia!"