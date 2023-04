La sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli tiene a battesimo la prima Associazione Ostricari d'Italia

Riconoscere i diversi tipi di ostriche e la loro provenienza in base a profumo, sapore, indice di carne; conservarle in modo corretto; servirle alla giusta temperatura: sono queste, in sintesi, le capacità dell'ostricaro che per questi ambiti molluschi è l'equivalente del sommelier per il vino, ovvero un professionista della degustazione, in grado di consentire al consumatore finale una scelta responsabile e consapevole. Con questi obiettivi nasce l'AIOST, l'Associazione Italiana Ostricari, su iniziativa di tre grandi cultori della materia: gli imprenditori dell'alta ristorazione Daniele e Simone Testa e Alessio Cutino, CEO di diverse attività ristorative.

L'associazione sarà tenuta a battesimo mercoledì prossimo, nella sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli - Real Sito del Fusaro.

Il corso per ostricaro professionista

Scopo primario è appunto quello di qualificare la figura e la professione dell'ostricaro attraverso lo svolgimento di attività culturali e soprattutto garantendo la possibilità di una formazione specialistica attraverso la predisposizione di corsi capaci di trasferire ai discenti le competenze necessarie. La formazione completa sarà articolata in un corso di tre livelli, visto l’incremento esponenziale negli ultimi anni del consumo di questo mollusco bivalve.

Tema molto sentito è quello della sicurezza alimentare. Non a caso l'Aiost ha già firmato un protocollo d'intesa con l'Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Mezzogiorno, guidato dal direttore generale Antonio Limone.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Brunella Cimadomo, con il presidente e il vicepresidente Aiost Daniele Testa e Alessio Cutino interverranno tra gli altri Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli; Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno; Antonio D'Amore vicepresidente Fiaso - Federazione Italiana Aziende Sanitarie; Luigi Castellone, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord; Fabio Postiglione, presidente OP Campi Flegrei; l'imprenditore Ciro Laringe.