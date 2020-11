"Mio padre ha urgente bisogno di ossigeno", il drammatico appello sui social

"Una settimana fa questo maledetto virus è piombato come un uragano nella mia vita e in quella dei miei cari. Fa male": è uno sfogo amaro quello pubblicato da Mauro Pagnano, fotoreporter di Caivano, noto per il suo impegno per la legalità e le lotte per la "Terra dei Fuochi". Mauro è positivo al Coronavirus, ma asintomatico. Non è stato invece altrettanto fortunato suo padre, Emilio, 79 anni, che ha sviluppato una forte polmonite da Covid19-Sars2.

Il papà di Mauro Pagnano è in cura domiciliare e per respirare necessita disperatamente del supporto dell'ossigeno che però è divenuto ormai introvabile in questa seconda fase dell'epidemia. "Se dovessi raccontare la follia che affrontiamo giorno e notte per procurarci ossigeno, potrei scrivere un libro e a me, personalmente, queste immagini spaventano - spiega Mauro - Penso alle infinite inchieste giudiziarie su corruzione e malaffari della sanità, ai miliardi rubati sulla pelle della gente, sperando che ogni lacrima versata a causa del Coronavirus pesi sulle coscienze di chi doveva fare e non ha fatto alcunché".

Quello del papà di Mauro, purtroppo, non è un caso isolato in questi giorni difficili segnati da numeri allarmanti. Le bombole d'emergenza, nelle farmacie mancano da giorni e i fornitori di ossigeno per apparecchiature sanitarie di tipo domestico impiegano fino a 3 giorni per consegnare.

"Se conoscete chi ha bombole di ossigeno disponibili, per favore contattatemi urgentemente - è l'appello di Mauro - solo se sicuri, per favore. Purtroppo non abbiamo tempo per rimbalzare tra più contatti e capire chi ce l’ha per davvero. Grazie di cuore".