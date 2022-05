Serata gratuita all'Osservatorio astronomico per ammirare le stelle di Napoli

Il prossimo giovedì, 12 maggio, le porte dell'Osservatorio astronomico di Napoli si aprono - gratuitamente - a curiosi ed appassionati per una serata all'insegna della scienza e dell'osservazione del cielo che a Napoli, si sa, è tra i più belli del mondo.

L'appuntamento è alle 20.30 (posti limitati, prenotazione obbligatoria al link biglietti-ascoltare-le-onde-per-comprendere-luniverso-328960829697).

I segnali dell'Universo

Il viaggio tra le stelle sarà preceduto da una conversazione con Enrico Cascone, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio di Capodimonte, ed esperto di fotografia astronomica (sua la meravigliosa foto del nostro articolo) che introdurrà all'arte di conoscere l'universo spiegando come ascoltare ed interpretare i segnali che invia. Previsto, tra l'altro, anche un racconto storico-scientifico, durante il quale non mancheranno aneddoti, di come l'uomo ha imparato a conoscere il cielo, da Galileo Galilei alle onde gravitazionali. Seguiranno quindi le osservazioni astronomiche a cura dell'Unione Astrofili Napoletani