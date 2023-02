Irresistibile, inimitabile, mitico: "Osho" arriva a Napoli. Tappa unica il 24 febbraio

Il suo segreto, con ogni probabilità, è che si diverte: la satira per lui è qualcosa di naturale come respirare. Irriverente, brillante, rapido come una folgore, impossibile non ridere al "Le più belle frasi di Osho", prodotto di una formula geniale che mescola le immagini del miglior foto-giornalismo internazionale con i balloon dei fumetti rendendo un ritratto impietosamente divertente della società, della politica e dell'economia italiana. La sua abilità sta infatti non solo nella battuta, esilarante, ma anche nella scelta della foto e della situazione su cui innestarla. Una capacità straordinaria che in poco tempo ne ha fatto un cult in rete (oltre 1 milione e 200mila i suoi fans solo su Facebook) e protagonista richiestissimo delle tv nazionali.

Dove sarà Osho

Per un pomeriggio, questo venerdì, 24 febbraio, dalle 17.00, Osho, all'anagrafe Federico Palmaroli, classe 1973, sarà a Napoli, al Mondadori Bookstore di via Luca Giordano per regalare buonumore con le sue battute e presentare il suo ultimo libro: "Come dice coso". Si tratta di un crescendo umoristico irrefrenabile che coglie tutte le contraddizioni, le scempiaggini e le bizzarrie di una politica a tratti surreale, spesso deludente, a volte grottesca, e dei principali protagonisti dei fatti della vita del Paese. Palmaroli - Osho ha inoltre pubblicato "Vedi de fa poco ‘o spiritoso" (Rizzoli, 2020) e "Carcola che ve sfonno" (Rizzoli, 2021).