Orto sociale: nuova area a Ponticelli

presso il Parco Fratelli De Filippo in via Malibran

Dopo un mese circa di lavoro per renderla accessibile, sarà aperta al pubblico una nuova sezione dell’Orto Sociale Urbano, con la riqualificazione di 50 piazzole in stato di totale abbandono e degrado, che saranno assegnate ad altrettante famiglie della zona. L’iniziativa è stata realizzata dal gruppo di imprese sociali Gesco nell’ambito della campagna Adotta uno spazio verde e finanziata con il ricavato della vendita di agendo 2021 Oltre l’infinito, l’agenda libro di Gesco che da due edizioni è dedicata a sostenere progetti ambientali.

“Dopo i giardini cittadini e quelli della periferia, siamo orgogliosi di restituire a Napoli un altro pezzo di bellezza – afferma Sergio D’Angelo, presidente di Gesco e candidato a sindaco di Napoli – Uno spazio che è anche terra da coltivare con amore. La riqualificazione della parte alta dell’Orto sociale e la sua “adozione” da parte delle famiglie del territorio rappresentano il segnale di una città che non si è addormentata con il lockdown ma resiste e si prende cura dei suoi spazi verdi. Tuttavia il vero valore in questa impresa è essere riusciti al aggregare quattrocento famiglie con l’obiettivo di ricercare, in tempi di individualismo ed egoismi, soluzioni collettive a problemi individuali. La prossima tappa di questo percorso sarà lavorare ad un gruppo d’acquisto e ad una comunità energetica al fine di consolidare questa rete, convinti come siamo che solo insieme possiamo trovare soluzioni”.

L’Orto Sociale Urbano di Ponticelli è un’esperienza di bene comune unica nel suo genere, per la molteplicità dei soggetti coinvolti. Inaugurato nell’ottobre 2015, è frutto di un accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e il Dipartimento Dipendenze dell’Asl Napoli 1 Centro con il Comitato Cittadino “Parco Fratelli De Filippo”.