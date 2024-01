Sesso: come sarà il 2024 segno per segno

Con l'anno nuovo, ecco puntuali gli oroscopi: generalisti, irriverenti, mistici, tra i tanti spicca sicuramente l’Eroscopo del portale Incontri-ExtraConiugali.com che svela, segno per segno, come sarà il 2024 sul fronte di sesso, amore e trasgressione.

Novità bollenti

Ecco cosa prevedono gli astrologi del portale d'incontri online per il 2024:

ARIETE: l’anno nuovo comincia alla grande. Fino al 23 gennaio Venere sarà in Sagittario mettendo in risalto il fascino dei nati sotto questo segno. Tutto l’anno sarà ad elevata temperatura erotica e ricco di soddisfazioni, anche economiche.

TORO: fin da subito l’anno nuovo è molto favorevole.Dal 21 gennaio poi la nuova posizione di Plutone darà un’ulteriore carica di erotismo. La tendenza è ad una maggiore apertura alle nuove esperienze, che significa anche tradimento. Con l’ingresso di Venere nel Capricorno, dal 23 gennaio, le avventure extraconiugali con più chimica sessuale potranno consolidarsi e diventare anche storie serie.

GEMELLI: a livello sessuale i nati sotto questo segno saranno attivissimi. Tenderanno tuttavia ad attrarre partner interessati più al divertimento che alle relazioni stabili. I Gemelli sapranno farsi desiderare e conquistare: «per chi non ha mai tradito questa sarà la grande occasione» dice l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. A metà giugno Venere tornerà nel segno insieme a Giove e ai Gemelli porteranno la fortuna.

CANCRO: con l’ingresso di Plutone in Acquario inizia per loro un ciclo di rivoluzione. La tendenza è quella di non tollerare più il sesso monotono. Particolarmente favorevole il periodo tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, che consentirà di gioire della passione senza troppe complicazioni.

LEONE: questo è il suo anno. Venere in Sagittario, fino al 23 gennaio, ne rafforza fascino e carisma. Per quanto riguarda il sesso —dicono gli astrologi di Incontri-ExtraConiugali.com— è consigliabile puntare sul tradizionale, a letto, con molta energia e senza fretta di concludere: soprattutto per chi ha partner stabili la mancanza di tempo potrebbe infatti essere un problema per la relazione. Tutto liscio invece per gli incontri extraconiugali.

VERGINE: brillerà di luce propria. I nati in questo segno saranno aperti a nuove relazioni ed a nuove esperienze, preferendo partner che li rendano maggiormente felici a letto.. Sia gli uomini che le donne di questo segno saranno più propensi a rendersi disponibili ai piaceri della carne nei primi 5 mesi dell’anno, quando Giove creerà le condizioni ideali, mentre Saturno renderà loro più esigenti. Sesso alla grande anche da metà marzo ad inizio aprile. Poi ancora Venere sorriderà loro da fine maggio fino a metà giugno. Ma il momento più intenso in assoluto si concretizzerà ad agosto.

BILANCIA: sarà un anno in cui arriveranno cose molto positive. I Bilancia dovranno però socializzare sfruttando la loro grande capacità comunicativa. Questo vale per chi vuole consolidare una relazione stabile e anche per chi è alla ricerca di un'avventura. Dal 21 gennaio hanno per alleato Plutone che risveglierà la passione. Propizio per gli incontri sarà in particolare il mese di aprile e il periodo tra fine maggio e la metà di giugno e tra fine agosto e fine settembre.

SCORPIONE: Anno di responsabilità e decisioni per gli Scorpione. I nati sotto questo segno hanno un appetito sessuale instancabile: gli Scorpione usano il sesso come catalizzatore per le loro lotte interiori e come via di fuga dalla routine. Grazie alla presenza di Giove fino a fine maggio, per loro tutto procederà per il meglio. Perfino Saturno, l’astro più temuto, quest’anno è loro amico e faciliterà la stabilità delle loro relazioni, mentre Nettuno inserirà quel che basta di romanticismo.

SAGITTARIO: Sesso, abbondanza, fortuna e potere per i Sagittario. Il momento di sesso più sfrenato lo avrà tra fine di maggio e metà di giugno, quando Venere sarà accompagnata da Giove. Da questo momento il quinto pianeta del nostro sistema solare accompagnerà i Sagittario per un anno intero, 12 mesi nel corso dei quali avranno modo di dare al sesso un ruolo di primo piano nella loro vita.

CAPRICORNO: Anno di splendore per i Capricorno. «Se è vero che questo segno — dice il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com— è tendenzialmente morigerato e difficilmente disposto a scendere a compromessi, quando diventa “trasgressivo” può accadere esattamente il contrario: una volta superata la rigidità imposta da Saturno, il suo pianeta dominante, il Capricorno fa emergere la sua essenza più elementare e terrena. Come gli altri segni di Terra è profondamente edonista ed a letto mette i suoi 5 sensi al servizio del piacere».

ACQUARIO — Il bello dell’anno nuovo per gli Acquario comincia il 20 gennaio con l’ingresso congiunto di Sole e Plutone . Sarà un periodo di profondi cambiamenti: tutto ciò che è superficiale e fugace non susciterà più il loro interesse perché essi cercheranno relazioni “vere” dentro e fuori dalla coppia.

PESCI — Più amore per i Pesci, quest’anno ma saranno più concentrati sui sentimenti più profondi piuttosto che sul puro sesso. «La loro dualità, rappresentata dai loro due pesci che nuotano in direzioni opposte, può tuttavia farli cedere improvvisamente ai loro istinti fondamentali e diventare il segno più ardente e scatenato di tutti» sottolinea l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.