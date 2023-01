2023: l'Eros-Scopo. Come andrà nel nuovo anno in base al segno zodiacale

E' certamente un oroscopo 2023 originale quello messo a punto e pubblicato da "Incontri-ExtraConiugali.com", portale con migliaia di iscritti fondato da Alex Fantini per mettere in contatto, in totale anonimato, chi è alla ricerca di avventure "hot". L'oroscopo di Incontri-ExtraConiugali.com fa infatti è focalizzato su capacità erotica, performances sessuali e propensione al tradimento.

Carica erotica

Gennaio 2023 sarà particolarmente generoso per carica erotica con Ariete, Leone e Sagittario, segni che in questo mese godranno di una maggiore capacità di seduzione. Gli Ariete in particolare, che da inizio mese ricevono da Venere slancio e passione, dal 12 gennaio, con la ripartenza di Marte, si troveranno ad esprimere la massima energia sessuale dell’anno, che li porterà a lanciarsi in relazioni parallele.

Sole a luci rosse

A partire dalla metà di luglio 2023, la congiuntura astrale - con Plutone che cammina tra Capricorno e Acquario, Saturno che passa da Acquario a Pesci e Giove che si sposta dall’Ariete al Toro - accentuerà l’incremento dei livelli di testosterone e di cortisolo dovuto alla maggiore e più intensa esposizione al sole: "si infiammeranno i sensi ed il fisico un po’ per tutti i segni zodiacali, facendo aumentare anche il desiderio di tradire e la propensione alle scappatelle" prevede Alex Fantini aggiungendo che tutti i segni zodiacali vivranno esperienze estremamente positive dal punto di vista dell’amore e del sesso.

Sesso & segni zodiacali

È proprio nel primo mese dell’anno che i nati sotto il segno del Leone avranno la maggiore voglia di trasgredire. Per loro infatti il 2023 inizia assieme ad Urano, che accende la voglia di “cose speciali”. A partire dal 12 del mese, inoltre, Marte riaccenderà i desideri che toccheranno il massimo intorno al 18 gennaio, come sottolinea il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

A causa della latitanza di Venere, nel 2023 amore e sesso saranno decisamente in secondo piano per i Toro. Per avere qualche fremito bisognerà aspettare i mesi estivi, quando finalmente arriveranno novità interessanti.

I Gemelli vivranno 6 mesi ad alto tasso erotico, raggiungendo la loro massima vivacità sessuale tra giugno e ottobre: in questo lasso temporale Venere sarà brillante, mentre a partire da agosto Marte non smetterà di abitare in questo segno, accendendo ulteriormente le passioni seppure con qualche eccesso energetico che bisognerà saper gestire per evitare che tutto si trasformi in tensione.

I Cancro, con Mercurio in ottima posizione da aprile fino a metà giugno e poi ancora dalla fine di luglio fino all’8 novembre, saranno favoriti nella loro capacità di seduzione. A luglio, inoltre, aumenterà il loro desiderio di trasgredire, accendendo fantasie e voglia di sperimentare “cose nuove”.

Per i Vergine, l’anno comincia in maniera timida per raggiungere l’apice della trasgressività a luglio.

Per i nati sotto il segno della Bilancia l’anno comincia bene, con Marte che fino a fine marzo non smetterà di rimanere in trigono, rendendo più facile le relazioni: "Portati per natura alle relazioni e allo scambio, i Bilancia riusciranno così a dominare l’arte dell’inganno e ad essere infedeli senza che nessuno se ne accorga", spiegano gli esperti di Incontri-ExtraConiugali.com .

Per gli Scorpioni, tendenzialmente affidabili e fedeli, la lunga quadratura estiva di Venere renderà meno facili i rapporti da giugno ad ottobre. Trasgressioni in vista però a marzo e poi a dicembre grazie alle infinite possibilità offerte dai social.

I Sagittario, tanto romantici quanto - tendenzialmente - traditori, saranno incoraggiati da Venere a mostrare una maggiore dolcezza nel sesso, mentre Marte dal 12 gennaio riaccenderà grandi momenti di passione.

Per i Capricorno, nei giorni centrali di gennaio, il Sole faciliterà una maggiore connessione alle passioni ed alle fantasie mentre Mercurio riprenderà a funzionare il giorno 18, in tempo per consentire ai nati sotto questo segno di vivere senza sensi di colpa scappatelle e trasgressioni.

Gli Acquario vivranno un gennaio intenso. Venere stimolerà lungo tutto il mese la dolcezza, mentre il nuovo moto diretto di Marte riaccenderà — dal 12 gennaio in poi — languori erotici ed occasioni per esprimere al massimo l’eros.

I Pesci infine, esteti ed amanti della bellezza, tendenzialmente grandi traditori, quest’anno a causa della tardività di Saturno avranno poche chances di concretizzare i loro desideri trasgressivi.

La classifica della propensione al tradimento per il 2023

Ecco la classifica dei segni in base alla propensione al tradimento prospettata dall'oroscopo 2023 di Incontri-ExtraConiugali.com: