Nt's: parte dalla Sanità la prima tappa del progetto internazionale R-Evolution

Promosso in partenariato dal Nuovo Teatro Sanità per favorire il dialogo interculturale

Parte da Napoli il progetto internazionale R-Evolution, promosso dal Nuovo Teatro Sanità, in partenariato con Sardegna Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale (Cagliari), Scena Nuda (Reggio Calabria), Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale (Catania), Primavera dei Teatri - Festival di Teatro (Castrovillari), Fondazione Sardegna Film Commission, Greek Art Theatre Karolos Koun (Atene), Between the Seas Mediterranean Performing Lab (Atene), e realizzato con il supporto di Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

La prima tappa del progetto vede 13 creativi under 35, selezionati tra Italia e Grecia, in residenza al Nuovo Teatro Sanità fino al 19 maggio. Si tratta di Nadia Addis, Bruna Bonanno, Elvira Buonocore, Miryam Chilà, Carlo Galiero, Carlo Geltrude, Mariasilvia Greco, Evangelia Oikonomu-Vamvaka, Gianmarco Porru, Clio Scira Saccá, Laura Stefanidis, Leonardo Tomasi, Lyto Triantafyllidou, cui sarà offerta un’esperienza internazionale in area Euro-Mediterranea con l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale e dare un empowerment alla carriera attraverso un ciclo di residenze, incontri e confronti, realizzati sia in modalità virtuale sia in presenza, con l'obiettivo di un progetto originale, frutto della cooperazione e dello scambio tra culture e poetiche differenti.

Oltre che a Napoli, le residenze si terranno ad Atene, Cagliari, Reggio Calabria, Catania, e saranno finalizzate alla formazione di gruppi di lavoro - in base alle affinità artistiche - che daranno vita ad un progetto intorno alle tematiche individuate nel corso degli incontri. Le nuove creazioni saranno presentate all’interno di un festival diffuso (aperto al pubblico), organizzato a ottobre e novembre 2021, nelle sedi dei partner tra il Sud Italia e la Grecia.

Il progetto si chiuderà a dicembre 2021, ancora a Napoli, al Nuovo Teatro Sanità, con un meeting finale aperto al pubblico.