Orgoglio italiano a Ischia. Chi c'era

Musica, divertimento, buon bere e tanti vip a Ischia, al Central Park, per la seconda edizione di Orgoglio italiano, condotta dal bello della tv Beppe Convertini. Superlativo il cast: magmatica conduttrice di Tg 2 post Manuela Moreno all'inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz, Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss, l'esuberante opinionista TV Rossella Erra, il produttore Stefano Ciffo, la show-woman Emanuela Folliero, l'inviata Mediaset Emanuela Gentilin, il medico del Policlinico di Napoli Antonio Casella, la giornalista Mediaset Hoara Borselli e ancora i cantanti Eden Loren, Luis Navarro e Freakybea.

Nel corso della serata consegnati riconoscimenti a Zigrida Bheromi per la moda; Assunta Celentano ceo della ACM communication e Cinzia D'Alessandro che produce le omonime confetture abruzzesi per l'imprenditoria.

L'evento rientra nel format "island in love" ideato da Ugo Autuori, cui hanno aderito realtà imprenditoriali dell'isola verde come il President , il Re Ferdinando e il Sorriso Resort, per il rilancio del brand "Ischia" dopo la tragedia del novembre scorso.