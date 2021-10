Mezzi pubblici: da oggi nel vesuviano gli orari in tempo reale grazie alla partnership tra Moovit e Autoservizi Beneduce

In provincia di Napoli sarà possibile avere in tempo reale gli orari di arrivo alle fermate dei mezzi pubblici, grazie alla partnership strategica tra Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di persone, e Autoservizi Beneduce, società di trasporto pubblico che opera nei comuni di Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Pomigliano d’Arco.

La partnership, in particolare, consente agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente, tramite l’app Moovit, le soluzioni migliori per raggiungere nel minor tempo possibile la propria destinazione e per conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata: all’interno dell’app Moovit, infatti, sono state rimappate e inserite le 4 linee urbane ed extraurbane operate da Autoservizi Beneduce e le oltre 120 fermate tra i diversi comuni serviti.

Sono decine di migliaia i passeggeri annui serviti da Autoservizi Beneduce che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti che spesso hanno difficoltà a muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono: l’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova.

«Quando due realtà come Moovit e Autoservizi Beneduce decidono di collaborare non può che essere una buona notizia» dichiara Carolina Vittucci, partnership manager di Moovit in Italia. «La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Autoservizi Beneduce. Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente nella provincia di Napoli».

Moovit

Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società di Intel leader per le soluzioni MaaS, Mobility as a Service. Gratuita, è disponibile su iOS, Android e web.

Lanciata nel 2011, è oggi utilizzata da oltre un miliardo di utenti in più di 3200 aree metropolitane di 106 nazioni differenti. Combina e offre tutte le soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, taxi, bike sharing, car sharing e monopattini elettrici.

L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.