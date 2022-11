L'Italy’s Best Employers 2023 ad Ottima, la Digital Company partita da Napoli

Il premio Italy’s Best Employers 2023 va, per il terzo anno consecutivo, ad Optima Italia S.p.A., la Digital Company nata nell'ormai lontano 1999 proprio nella nostra città e oggi tra i leader nazionali nell’offerta integrata per i servizi di Energia e Telecomunicazioni.

La classifica stilata da Statista – la business platform numero uno al mondo nell’elaborazione di dati e studi di mercato e di consumo – e pubblicata dal Corriere della Sera si basa sulle valutazioni - anonime e dirette del proprio datore di lavoro di circa 22.500 lavoratori dipendenti di oltre 4.500 aziende con più di 250 assunti in Italia.

“Siamo orgogliosi di far parte anche quest’anno della classifica Italy’s Best Employers che attesta la qualità del nostro lavoro, premiando la cura e l'attenzione che dedichiamo al fattore umano - dichiara Andrea Volpe, amministratore delegato di Optima Italia - Nel nostro crescente impegno ESG, la formazione e la crescita personale e professionale delle persone assumono un ruolo sempre più centrale, sostenute da un ambiente di lavoro stimolante e moderno” .