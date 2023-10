"Con il terremoto finirai di dire fesserie": lo juventino Oppini litiga con un tifoso del Napoli

Francesco Oppini nella bufera dopo un commento con il quale ha risposto ad un tifoso del Napoli. Il noto opinionista, ex Grande Fratello, ha condiviso un post ironico sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Un tifoso del Napoli ha, quindi, commentato: "Ha fatto la battuta, non vi invidio gli scudetti che avete che tra l'altro non si sa quale presi onestamente, ma questo è un altro argomento e lasciamo perdere. Ma l'arroganza e la convinzione che avete ancora con tutte ste figuracce che la vostra vecchia signora sta collezionando, e la faccia da c**o che avete a parlare ancora. Totò diceva "Ma mi faccia il piacere".

"Sono stato frainteso"

A quel punto Oppini ha replicato: "Tranquillo che tra poco arriva il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus". Dopo tante critiche Oppini ha replicato spiegando: "Il terremoto era inerente al fatto che Fabrizio Corona abbia fatto un intervento a 7Gold che sarà un terremoto per il calcio italiano, il senso era solo quello, non mi permetterei mai di fare una cosa così imbecille sul terremoto a Napoli".