Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco di Scampia tra i 30 destinatari delle onorificenze al merito della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito "motu proprio", ovvero per propria decisione, 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. I riconoscimenti vanno - come riporta una nota del Quirinale, "a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo".

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il prossimo 20 marzo, alle ore 16,30.

Tra i 30 cittadini individuati come esempio significativo di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani ci sono i napoletani Antonio Piccolo, 74 anni, e Carlo Sagliocco, 71 anni, che riceveranno la nomina a commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

La motivazione

Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco riceveranno la prestigiosa onorificenza "Per aver offerto, attraverso la fondazione di una Scuola Calcio, un posto dove i giovani di Scampia si possano ritrovare e promuovere iniziative sociali". Antonio e Carlo, infatti, da molti anni gestiscono una Scuola Calcio nel quartiere Scampia di Napoli dove offrono ai ragazzi la possibilità di condividere il gioco e iniziative sociali e culturali.