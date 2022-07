Olimpiadi della Pizza verace napoletana: tutti i nomi dei vicitori

Chiuse le Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana presso la sede dell’Associazione che ne tutela il nome e il disciplinare.

Il Trofeo delle Nazioni Lello Surace è andato alla squadra azzurra, che si è aggiudicata il primo posto nelle categorie Calzone Napoletano, Pizza Fritta, Mastunicola e Vera Pizza Napoletana. Sorpresa nella categoria Per Gourmet, dove a conquistare l’oro è stata la Turchia, assicurandosi così il secondo gradino nella classifica generale. Terzo posto alla Polonia, che si è aggiudicata il bronzo nella classifica a squadre.

Interessante, quindi, per gli esperti in giuria, la crescita mostrata da realtà come Malesia e Brasile.

“L’Italia conferma la sua leadership - ha commentato il presidente di AVPN, Antonio Pace – ma è stato bello in queste giornate confrontarsi con la crescita di livello dell’arte della pizza nei vari Paesi partecipanti. Sono molte le delegazioni che hanno proposto pizze dallo standard elevatissimo. Piace sottolineare che in molti casi si tratta di realtà, prima fra tutte la Polonia, dove AVPN da anni promuove e divulga la passione per la Vera Pizza Napoletana”.

I premi speciali

Premio Alfredo Fico Jr.: conferito al più giovane degli iscritti, è andato a Diego Santucci, diciassettenne di Napoli.

Maggiore chilometraggio: Gonzalo Garay Varo che con il suo viaggio da Rancagua, in Cile, ha totalizzato la bellezza di 12.038 km per raggiungere la sede AVPN di Capodimonte

Prima donna: Federica Mignacca che, ex aequo con Salvatore Santucci, si è aggiudicata anche l’ambito premio di miglior Fornaio.

Il medagliere completo delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana

Vera Pizza Napoletana

1 Cristiano de Rinaldi (Italia)

2 Domenico Martucci (Italia)

3 Marcos Roberto de Oliveira da Silva (Brasile)

Mastunicola

1 Luca Di Massa (Italia)

2 Gennaro Sabbarese (Italia)

3 Tomasz Wolsky (Italia)

Per Gourmet

1 Senol Bulut (Turchia)

2 Przemyslaw Szkudlarek (Polonia)

3 Francesco Pone (Italia)

Pizza Fritta

1 Carmine Apetino (Italia)

2 Gennaro Esposito (Italia)

3 Simone Ferdinando Infusino (Italia)

Calzone Napoletano

1 Raffaele Baratto (Italia)

2 Dihyang Yee (Malesia)

3 Marcelo Daffinito (Italia)

Amatori (fuori dal medagliere)

1 Kamil Blaszczyk (Polonia)

2 Dante Malagrino (USA)

3 Antonio Pascarella (Italia)

I risultati sono stati svelati ieri sera, nel corso di un'apposita serata che ha visto, tra l’altro, il challenge tra sei squadre in rappresentanza dei golden sponsor delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana