Luca Curatoli, medaglia olimpica a Tokyo, alla Nunziatella

Luca Curatoli, grande sciabolatore nato a Napoli il 25 luglio 1994, medaglia d’argento all’Olimpiade di Tokyo con la squadra maschile italiana, sarà premiato nella sua città il prossimo 24 febbraio.

La cerimonia ufficiale si terrà alla Scuola militare Nunziatella, con inizio alle ore 18, presso l’Aula Magna “De Sanctis” (via Generale Parisi 16) quale significativo momento di riconoscimento per l’impresa sportiva di Luca Curatoli che, al suo esordio ai Giochi Olimpici lo scorso luglio in Giappone, è salito sul secondo gradino del podio insieme ai compagni di team Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè.

L’evento, alla presenza di autorità militari, civili e sportive, è organizzato dal Club Scherma Chiaia