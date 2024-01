Gli occhiali criminali: cosa c'è davvero dietro

Il video promozionale che vi mostriamo, pubblicato su TikTok, sta rimbalzando da ore sui social sollevando un'ondata di indignazione e proteste: un'avvenente fanciulla dalla pronuncia indecifrabile ammicca allo spettatore, giocando tra detto e non detto e mostra gli "occhiali più criminali d'Italia".

Chiamati "Malaterra", in spesso acetato nero, hanno l'astuccio dalla forma più che esplicita di pistola. "Ti lascio intendere" dice la fanciulla sorridendo e prendendo la mira mentre lo impugna. Il meglio arriva però nella descrizione degli occhiali: le stanghette riproducono infatti la sagoma delle Vele di Scampia - è precisato nel video - e all'interno hanno disegnate in bianco le sagome da un lato della testa del Cristo Velato e dall'altro di una pistola.

In edizione limitatissima - solo 150 esemplari - fatti a mano in Italia e firmati Original Vintage Sunglasses, "tagga un amico appassionato di Gomorra" chiosa la ragazza del video.

Le polemiche non si sono fatte attendere, ma sono arrivate come la tempesta di vento che ha scosso Napoli nelle ultime ore. Azioni legali sono state pubblicamente annunciate dal presidente della Municipalità 8, l’avvocato Nicola Nardella: “La scelta di utilizzare immagini e simboli che richiamano la criminalità, come le vele, e una borsetta che sembra una pistola, è estremamente offensiva e denigrante per la comunità di Scampia e delle Vele”, ha dichiarato.

Gli occhiali Malaterra e l'Università di Firenze

Il dizionario online della Treccani - spiega che l' "opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore" si chiama pregiudizio. E noi napoletani non ne siamo assolutamente immuni. Siamo i primi a non credere in noi stessi e anche a ritenere che per gli altri, tutti gli altri, siamo - come direbbe Ettore Scola - "brutti, sporchi e cattivi". Basta andare oltre TikTok, infatti, per scoprire una storia e una realtà assai diverse.

"MALATERRA è un progetto di denuncia sociale con un’estetica volutamente provocatoria, nato all’interno di un Design Contest in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e con il laboratorio della montatura LaMo", che ha coinvolto oltre 60 studenti, spiegano infatti a NapoliToday Ciro Lago, 37 anni, founder, ed Ernesto Gravante, 31 anni, laurea triennale a Napoli e specialistica a Firenze, direttore creativo della Original Vintage Sunglasses, che a Napoli ha sede e attività e dalla nascita si è sempre impegnata con iniziative che puntassero alla valorizzazione del nostro territorio e della sua cultura attraverso lo specifico settore di attività dell'occhialeria.

La Madonna di Banksy, le metafore e la speranza

"Il concept - spiegano Lago e Gravante - prende spunto dall’opera di Banksy Madonna con Pistola che si trova proprio nel capoluogo partenopeo e che illustra la Madonna in adorazione dell’arma, simbolo del legame contraddittorio tra organizzazioni criminali e credo religioso. Allo stesso modo il design del modello si concentra sul paradossale rapporto tra religiosità e criminalità, osservando Napoli come paradigma del mondo, mette in evidenza come in ogni città metropolitana convivano luci ed ombre apparentemente inconciliabili. Il riferimento all’opera dell’artista britannico è presente anche nelle aste, come dicotomia tra il bene e il male, su una è raffigurato il Cristo Velato, una delle più famose sculture napoletane di Giuseppe Sanmartino, mentre sull’altra è rappresentata una pistola semiautomatica.

Il design del modello, monolitico e spigoloso, allude alla durezza di certi ambienti periferici, mentre la forma caratteristica delle aste riprende le geometrie delle Vele di Scampia, divenute architettura simbolo della camorra napoletana.

L’alternarsi di rilievi e scanalature mette in evidenza come le aree in basso siano opache rispetto a quelle in primo piano, metafora della vita nelle grandi città.

Le parti luminose come i filtri specchiati e il rivetto logato, rappresentano invece un elemento di speranza, volendo significare che anche nelle situazioni più dure può nascere qualcosa di bellissimo, che infatti oggi ritroviamo nell’arte e nella musica.

L’astuccio riprende anch’esso la geometria delle Vele di Scampia, ma richiama anche il design della fondina di una pistola, e rappresenta l’augurio che al posto della violenza, alle difficoltà si possa far fronte con l’arte e con la cultura".

Anche "Malaterra", il nome degli occhiali, è una denuncia e provocazione: "viviamo in una società malata" sottolinea infatti a NapoliToday Gravante.

Il progetto, partito nel lontano 2021, è assurto agli onori delle cronache durante l'estate 2023, come vincitore del contest. È nato con l'Università di Firenze perché - spiegano all'unisono Lago e Gravante - "oltre al fatto che l’Università degli Studi di Firenze ha approfondito la conoscenza del settore dell’occhialeria attraverso il Laboratorio per la Montatura La.Mo, abbiamo ritenuto che fosse molto più interessante vedere quali elaborazioni avrebbero dato studenti non campani, dato che hanno una percezione distaccata e differente del nostro territorio, rispetto a quella che potrebbe avere un ragazzo nato a Napoli o a Salerno".

Il video di TikTok

Per quanto riguarda critiche, polemiche e strali che stanno rimbalzando sui social Original Vintage Sunglasses è tranchant: "con i nostri legali stiamo valutando le azioni legali da intraprendere a tutela del nome e della dignità della nostra azienda. Con nostro enorme disappunto, abbiamo notato che gli occhiali Malaterra in quel video vengono pubblicizzati in maniera fuorviante e lontana dall’etica che ha ispirato questo progetto e l'attività della nostra azienda".